В Казани на улице Бурхана Шахиди заменили 271 метр трамвайных рельсов

Фото: МУП «Метроэлектротранс» (архив)

Метроэлектротранс Казани подвел итоги работы службы путевого хозяйства наземного транспорта за летние месяцы 2022 года. Из наиболее значимых — переустройство трамвайных путей по улице Бурхана Шахиди — заменен 271 метр рельсошпальной решетки, а также установлено 168 путевых тяг.

Кроме того, большой объем работы был выполнен при строительстве постоянных трамвайных путей по проспекту Победы от ул. Минской до ул. Академика Завойского. Уложено 523 метра рельсошпальной решетки постоянных путей и демонтирован 761 метр объездных, установлено 8 температурных компенсаторов и 208 путевых тяг.

Также проводился текущий ремонт трамвайных путей. За лето были заменены 163 метра рельсов и 1 841 шпала, установлены 1 445 путевых тяг. Ежедневно работники службы производили очистку трамвайных путей и стрелочных переводов от грязи и асфальта, осуществляли покос травы вдоль трамвайных путей.

Фото: МУП «Метроэлектротранс» (архив)

В конце июля сообщалось, что сотрудники МУП «Метроэлектротранс» завершили ремонт вышедших из строя кабельных линий питания наземного транспорта и контактной сети на проспекте Победы и Фермском шоссе.

На прошлой неделе они установили на участке от остановки «Улица Минская» до остановки «Улица Закиева» по проспекту Победы шесть опор контактной сети, на них установлены 12 кронштейнов, а также смонтирован продольный трос длиной 760 метров в оба направления.

Также на проспекте Победы по направлению на проспект Ямашева специалисты смонтировали контактный провод длиной 320 метров, а на объездной дороге демонтировали контактный провод.

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Максим Кокунин