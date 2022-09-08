«Членов Совета Федерации» переименуют в сенаторов

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов вместе с шестью своими коллегами внес на рассмотрение нижней палатой парламента законопроект с правками в ФЗ «О парламентском контроле». Большую часть документа составляет переименование в законе «членов Совета Федерации» в «сенаторов Российской Федерации». История подобных правок начинается с изменений, внесенных в Конституцию в 2020 году, однако в самом Основном законе используются сразу оба термина.

Хотят поменять 82 закона, но двойственность есть и в Конституции

Как писала «Парламентская газета», планы переименования в нормативных актах членов Совета Федерации в сенаторов были еще в июле 2020 года. Об этом тогда говорил председатель Комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Однако инициатива за два года не была реализована до конца. Это может быть связано как минимум с тем, что «член Совета Федерации» упоминается в 82 законах.

В текущем законопроекте предлагается изменить формулировки только в ФЗ «О парламентском контроле». При этом в ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации» и ряде других законов уже давно упоминается новая формулировка.

Фото: saratov.gov.ru

Интересная коллизия отмечается в Конституции России, в которой после внесения правок 2020 года одновременно используются оба понятия. Так «сенатор» упоминается в четвертой, пятой и седьмой главах, а вот в девятой все еще остался термин «член Совета Федерации».

Об этой проблеме еще в сентябре 2020 года писал доцент Бурятского государственного университета Евгений Мадаев. Он также обратил внимание на то, что правильнее было бы ввести в терминологию вместо «Совета Федерации» слово «Сенат», с которым и ассоциируется «сенатор».

— Следует отметить, что и в истории российского государства опыт функционирования органа под названием «Сенат» насчитывает более 200 лет. <...> Если в Законе о поправках [к Конституции от 14 марта 2020 года] происходит изменение названия «член Совета Федерации» на название «сенатор», логично и наименование верхней палаты Федерального Собрания поменять на «Сенат», — пишет он.

История российского Сената начинается в 1711 году

Правительствующий Сенат как высший орган законодательной, исполнительной и судебной власти берет свое начало в 1711 году со своего основания Петром Первым. Однако буквально через 15 лет этот орган был переименован в Высокий сенат и потерял часть своих полномочий. Позднее, при правлении Екатерины II, он был разделен на несколько департаментов, но потерял свою законодательную роль. С начала XIX века он выполнял надзорные функции за деятельностью государственных учреждений.

Здание Сената в Санкт-Петербурге. Фото: commons.wikimedia.org

Сильно положение российского Сената, особенно по сравнению с первыми годами его существования, изменилось в 1726 году, почти через год после прихода к власти Екатерины I. Связано это с созданием Верховного тайного совета, который по факту осуществлял права верховной власти. Не изменилось положение Сената и при Петре II. Дополнительно в 1735 году власть над Сенатом получает образованный кабинет министров.

Изменяется ситуация после вступления на престол императрицы Елизаветы, которая своим указом упраздняет кабинет и восстанавливает Правительствующий сенат в изначальном петровском виде. Тогда он стал неподконтрольным никому государственным органом и часто совершенно бесконтрольно выполнял функции верховной власти, разрешая дела, раньше лежавшие на плечах монархов.

Умаление роли Сената снова началось при Петре III, который учредил Совет, которому Сенат был подчинен, а также убрал из его ведения Военную и Морскую коллегии. Но уже при Екатерине II Сенат снова становится высшим учреждением империи, так как свою деятельность прекратил Совет. Однако сильно изменилась структура этого органа: Сенат был разделен на шесть департаментов, четыре из которых были в Санкт-Петербурге, а два — в Москве.

Роспуск и новое начало российского парламента

Просуществовал российский Сенат до 1917 года. Он не признал произошедшего в стране захвата власти и был закрыт большевиками после Октябрьской революции по Декрету о суде №1. Новый, двухпалатный российский парламент возобновил свою работу только в 1994 году под названием Федеральное Собрание. Состоит оно из Совета Федерации и Государственной думы.

Хотя сената как такового в новой российской власти не появилось, термин «сенатор» с самого момента создания Федерального Собрания надежно ассоциируется с членом Совета Федерации.

Фото: council.gov.ru

— Хотя термин «сенатор» уже с 1994 г. прочно вошел в обиход русскоязычной аудитории и ассоциируется с членом Совета Федерации, это понятие заимствовано из зарубежной практики (лат. senator) — член сената, — пишет Евгений Мадаев.

По мнению исследователя, для избежания различных толкований тех или иных терминов следовало бы не менять во всех нормативных документах название «член Совета Федерации» на «сенатор», а указать в Конституции, что эти термины равнозначны, так же как сам Совет Федерации и Сенат.

— Во избежание коллизии при толковании ст. 134 и ч. 2 ст. 135 Конституции Российской Федерации в части первой ст. 95 следовало бы указать: «наименование «Сенат» и «Совет Федерации» равнозначны», а часть вторую ст. 95 изложить в следующей редакции: «наименование «сенатор Российской Федерации» и «член Совета Федерации» равнозначны», — заключает Мадаев.

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Артем Гафаров