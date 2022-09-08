Мэр Лисичанска: «Татары помогают: шифер завозят по гуманитарной помощи, рубероид»

Татарстан, взявший шефство над Лисичанском в Луганской Народной Республике (ЛНР), завозит в город автобусы и стройматериалы. Так, благодаря помощи республики в Лисичанске вновь заработал общественный транспорт, рассказал ТАСС и.о. мэра Андрей Скорый.



— Мы уже запустили автобусы, ходят у нас, возим людей. Татарстан привез нам пять автобусов, Луганск передал нам пять автобусов — все вышли на маршруты, — сказал он. — Автобусы ходят и по Лисичанску, и в Приволье, и в Новодружеск, и Шипилово захватываем, — сказал он.

Он также отметил, что Татарстан оказывает помощь и в виде строительных материалов и коммунальной техники.

— Татары помогают: шифер завозят по гуманитарной помощи, рубероид. Начнем восстанавливать крыши, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О том, что Татарстан берет шефство над Лисичанском, расположенным в Луганской Народной Республике (ЛНР), Андрей Скорый сообщил еще в середине июля.



— Я думаю, они быстро включатся в работу. Будут помогать в восстановлении инфраструктуры. Может, предприятия будем совместно запускать, потому что подпитка городу нужна — градообразующие предприятия, — сказал он.



Тогда же руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова заявила «Реальному времени», что Татарстан никогда не оставался в стороне от оказания помощи.



Она напомнила, что Татарстан принял порядка 1,8 тысячи вынужденных переселенцев, республика систематически оказывает гуманитарную помощь. К настоящему моменту в регионе собрали порядка 600 тонн гуманитарной помощи. За ней обращаются в том числе и из ЛНР.

Уже в августе глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о назначении замминистра промышленности и торговли Татарстана Тимура Саматова главой Минпромторга республики.

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Максим Кокунин