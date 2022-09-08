В Мелитополе ВСУ взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией»

В Мелитополе взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией», сообщил председатель организации и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем telegram-канале.

— Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе — по улице Ломоносова, 234, — говорится в сообщении.

По его словам, ВСУ открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями региона голосования о вхождении в состав России.

Он отметил, что ранее Крымский Республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ) опубликовал данные опроса по состоянию на 1—2 сентября. Согласно ему, 83% опрошенных жителей Запорожской области готовы принять участие в голосовании, при этом 86% респондентов выступили за присоединение региона к России.

Фото: pxhere.com

На прошлой неделе губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что приграничный поселок Теткино вновь обстреляли со стороны Украины.

— Сегодня около 17 часов ВСУ в очередной раз обстреляли приграничный поселок Теткино. В районе улицы Фрунзе зафиксировано не менее семи прилетов. К счастью, пострадавших нет. Незначительные повреждения нанесены трем домовладениям. В основном пострадали окна, крыши и заборы. Специалисты оценивают ущерб, обязательно поможем жителям с ремонтом, — говорится в его сообщении.



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Максим Кокунин