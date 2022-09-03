ВСУ обстреляли приграничный поселок в Курской области

Приграничный поселок Теткино в Курской области вновь обстреляли со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

— Сегодня около 17 часов ВСУ в очередной раз обстреляли приграничный поселок Теткино. В районе улицы Фрунзе зафиксировано не менее семи прилетов. К счастью, пострадавших нет. Незначительные повреждения нанесены трем домовладениям. В основном пострадали окна, крыши и заборы. Специалисты оценивают ущерб, обязательно поможем жителям с ремонтом, — говорится в его сообщении.

Фото:t.me/gubernator_46

В среду Белгороде на границе с Украиной произошло несколько взрывов, а также сработала система противовоздушной обороны. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, на месте происшествия не было каких-либо разрушениях или пострадавших.

А во вторник губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли два приграничных села в регионе — Алексеевка и Елизаветовка. Повреждено шесть частных домов, пострадавших нет.



Он отметил, что под обстрел в Елизаветовке попал животноводческий комплекс, в котором погибло более 20 животных. Удары в Алексеевке пришлись на вышку сотовой связи. В ее окрестностях зафиксировано возгорание растительности, также загорелась скирда соломы на ферме, добавил он.

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Максим Кокунин