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Постановки «Созвездия-Йолдызлык» будут временно показывать в культурном центре имени Пушкина

01:34, 08.09.2022
Постановки «Созвездия-Йолдызлык» будут временно показывать в культурном центре имени Пушкина
Фото: mincult.tatarstan.ru

Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» в сентябре и октябре покажет три постановки в культурном центре им А.С. Пушкина в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Татарстана.

Постановки в центре будут показывать временно. Напомним, в здании Алафузовского театра по улице Гладилова, где располагалась арт-резиденция, летом произошел пожар.

14 сентября и 26 октября театр покажет в КЦ Пушкина музыкальную комедию «Аршин мал алан». 12 октября зрители смогут увидеть спектакль-притчу по мотивам жизни и трудов поэта Хасана Туфана «Свет далекой звезды».

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Илина Хакимова
ОбществоКультура Татарстан

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