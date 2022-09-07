Банк России спрогнозировал снижение качества товаров и услуг на рынке

Банк России спрогнозировал постепенное снижение производства товаров, которые зависят от импорта, сократившегося из-за санкций. Этот процесс будет идти вместе со снижением качества этих товаров, говорится в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды».

— Поэтому при сужении ассортимента товаров в продаже общее снижение объемов производства будет меньше. В результате глубина производственного спада в экономике окажется меньше, чем можно было бы предположить при отсутствии вариантов смены ассортимента, — отмечается в тексте.

Фото: cbr.ru

Импорт промежуточных и инвестиционных товаров восстанавливается медленнее, чем потребительский импорт. В дальнейшем это может привести к активному росту внутреннего производства таких товаров (импортозамещению), либо к уменьшению производства товаров, в производственной цепочке которых использовался такой импорт, по мере исчерпания созданных ранее запасов. Аналитики регулятора подчеркнули, что второй вариант более вероятен.

Также в Центробанке предупредили, что текущие темпы роста потребительских цен в предстоящие месяцы увеличатся с поправкой на сезонность.



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Татьяна Леухина