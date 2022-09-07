Центробанк предупредил об увеличении темпов роста цен в предстоящие месяцы

Текущие темпы роста потребительских цен в предстоящие месяцы увеличатся с поправкой на сезонность. Об этом говорится в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды».

Это связано с постепенным исчерпанием эффекта переноса от укрепления рубля и оживлением потребительского спроса вследствие смягчения условий кредитования и снижения склонности к сбережению.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также аналитики назвали одним из основных факторов риска большего роста цен — ускорение роста денежной массы до максимального уровня с 2012 года (19,3% г/г в июле) на фоне оживления кредитования и усиления бюджетного импульса при сохраняющихся ограничениях на стороне предложения.

В Центробанке отметили, что динамика экономической активности в России «остается неоднородной и неустойчивой из-за высокой неопределенности». Однако за июль и август ЦБ зафиксировал «расширение деловой активности в российской экономике в целом».

В июле банки России спрогнозировали, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 12—15%. Важные факторы для дальнейшей динамики инфляции — динамика обменного курса рубля, эффективность процессов импортозамещения, масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.



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Татьяна Леухина