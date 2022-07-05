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В Татарстане 62% молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет получили «Пушкинскую карту»

20:44, 05.07.2022
В Татарстане 62% молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет получили «Пушкинскую карту»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за период реализации программы «Пушкинская карта» ее получили 209 тысяч человек в возрасте от 14 до 22 лет. Это составляет 62% от общего числа числа целевой аудитории.

Всего в республике проживает 337 315 человек в возрасте от 14 до 22 лет, передает пресс-служба Минкультуры Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце мая заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Гузель Сагитова сообщала, что с начала 2022 года казанским школьникам музеями было продано 17,5 тысячи билетов по «Пушкинской карте».

Также в республике создали межведомственную рабочую группу для реализации проекта «Карта Тукая». Она будет выдаваться подросткам с 10 до 13 лет включительно, проживающим на территории республики.

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Татьяна Леухина
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