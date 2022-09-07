РФС наложил на «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов

Российский футбольный союз (РФС) наложил на «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба в telegram-канале.



Это временное ограничение, которое снимут после того, как казанцы погасят задолженность перед агентом бывшего футболиста клуба Александра Ломовицкого.

Фото: rubin-kazan.ru

Спортсмена приобрели у «Спартака» в начале 2022 года. 24-летний футболист провел за команду 13 матчей и забил 1 гол. В июле он был отдан в аренду «Химкам».



На прошлой неделе Алан Дзагоев вошел в состав футбольной команды казанского «Рубина». 32-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона.



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