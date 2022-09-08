В Казани отремонтируют здание Миндортранса Татарстана

Здание Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, которое находится в Казани по ул. Николая Ершова, 31а, отремонтируют. Профинансируют работы из республиканского бюджета, выяснило «Реальное время».

Выделить на ремонт готовы почти 8,5 миллиона рублей. Там планируют провести отделочные работы, в том числе уложить новую брусчатку. Ремонт пройдет и на кровле здания татарстанского Миндортранса.

После завершения работ с площадки необходимо вывезти мусор. На это в смете предусмотрено почти 142 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в августе Миндортрансу Татарстана увеличили штатное расписание. В соответствии с указом президента республики Рустама Минниханова ведомству добавили новые должности государственных гражданских служащих.



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Татьяна Демина