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В Казани отремонтируют здание Миндортранса Татарстана

08:56, 08.09.2022
В Казани отремонтируют здание Миндортранса Татарстана
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Здание Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, которое находится в Казани по ул. Николая Ершова, 31а, отремонтируют. Профинансируют работы из республиканского бюджета, выяснило «Реальное время».

Выделить на ремонт готовы почти 8,5 миллиона рублей. Там планируют провести отделочные работы, в том числе уложить новую брусчатку. Ремонт пройдет и на кровле здания татарстанского Миндортранса.

После завершения работ с площадки необходимо вывезти мусор. На это в смете предусмотрено почти 142 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в августе Миндортрансу Татарстана увеличили штатное расписание. В соответствии с указом президента республики Рустама Минниханова ведомству добавили новые должности государственных гражданских служащих.

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Татьяна Демина
НедвижимостьОбществоИнфраструктураБизнесУслуги Татарстан

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