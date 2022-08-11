Миндортрансу Татарстана добавили новые должности

Татарстанскому Миндортрансу увеличили штатное расписание. В соответствии с указом президента республики Рустама Минниханова ведомству добавили новые должности государственных гражданских служащих.



Теперь вместо 80 будет 89 должностей. Это решение — временное. Прохождение государственной гражданской службы Татарстана на этих должностях будет осуществляться до 31 июля 2025 года.

Указ вступил в силу со дня его подписания 11 августа 2022 года. Кабмину республики поручено увеличить финансирование в соответствии с его реализацией.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко