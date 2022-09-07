В КФУ рассказали о потеплении в выходные дни

В выходные в Татарстане ожидается потепление, но прогнозировать наступление бабьего лета пока рано. Об этом рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

Похолодание в начале месяца связано с вторжением на территорию республики арктических восточных масс.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Аухадеев отметил, что бабье лето наблюдается каждый год, однако говорить о наступлении теплой погоды пока рано.

— Уже к выходным прогнозируется изменение воздушных потоков на ветра южной четверти, температуры ожидаемо повысятся, хотя до летних не дотянут, — сообщил эксперт.

Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, в Татарстане сентябрьская погода будет близка к климатической норме. Стандартная среднемесячная температура в текущем месяце составляет +12,3 градуса, количество осадков — 50 мм, сообщается на сайте мэрии города.

В Гидрометцентре Татарстана в понедельник предупредили, что температурный фон на этой неделе окажется на 6—7 градусов ниже нормы. Холодная погода установилась в республике из-за распространения обширной тропосферной ложбины с воздухом северных широт.



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Татьяна Леухина