В Заинском лесхозе выявили нарушения порядка оплаты труда работников

В ГБУ «Заинский лехоз» в ходе прокурорской проверки выявили нарушение трудового законодательства России по части оплаты труда работников. На данный момент они устранены, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По коллективному договору сотрудникам Заинского лесхоза зарплату должны выплачивать два раза в месяц. Однако за первую половину января 2022 года работники получили ее в феврале, за апрель — в мае. Компенсацию за нарушение сроков выплаты зарплаты им не предоставили.

Также Заинская городская прокуратура выявила нарушение сроков окончательного расчета с уволенными сотрудниками предприятия. По итогам проверки собранные материалы направили в Госинспекцию труда для привлечения директора лесхоза к административной ответственности за нарушение законодательства. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Фото: прокуратура Татарстана

Восемь лет назад Татарстанская природоохранная прокуратура добилась увольнения директора Заинского лесхоза Искандера Усманова. В мае 2016 года его осудили за использование заведомо подложного диплома и приговорили к обязательным работам. Сейчас предприятие возглавляет Раниль Мухаммадиев.

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Татьяна Демина