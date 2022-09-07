С начала 2022 года в России восстановили права 30,9 тысячи обманутых дольщиков

За январь — август 2022 года в России восстановили права 30,9 тысячи обманутых дольщиков. Об этом рассказал вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

С начала года среди пострадавших дольщиков квартиры получили 2,9 тысячи человек, выплаты — 14,2 тысячи граждан. Еще 13,8 тысячи россиян восстановлены в правах за счет субъектовых механизмов.

В общей сложности в этом году в России Фонд развития территорий и регионы планируют восстановить права 47 тысяч обманутых дольщиков. В целом в рамках дорожных карт с 2020 года по август 2022-го субъекты страны восстановили права 81,4 тысячи человек, сообщает пресс-служба российского правительства.

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе Марат Хуснуллин сообщил, что в Татарстане исполнили все решения наблюдательного совета Фонда развития территорий. В Казани по улице Комиссара Габишева, 18а сдан в эксплуатацию проблемный дом. Разрешение на ввод выдано 1 сентября этого года.



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Татьяна Демина