На программу развития транспортной системы Татарстана в 2023 году потратят 69,5 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В следующем году на реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 — 2025 годы» планируют направить 69,5 миллиарда рублей. Из этой суммы более 31,6 миллиарда — средства регионального бюджета.

На 2024 год вложения в программу оцениваются почти в 69,9 миллиарда рублей. В 2025 году в нее планируют вложить 28,9 миллиарда рублей.

Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию программы в 2014—2025 годы составляет более 681,5 миллиарда рублей, следует из постановления кабмина Татарстана о внесении в нее изменений. На 2022-й предусмотрено почти 90,7 миллиарда рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, для Казани сейчас разрабатывается проект оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта. Работой занимается московское ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (НИИАТ). Подробности — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина