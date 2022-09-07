Россия расширила санкционный список против стран Евросоюза и НАТО

Россия в качестве ответной меры расширила санкционный список против Евросоюза, включив в них высшее военное руководство и других лиц, задействованных в поставках военной продукции на Украину, сообщается на сайте дипведомства.

— Ограничения распространены, в частности, на высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран — членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину, — подчеркивается в сообщении.

В МИД отметили, что любые недружественные акции Евросоюза и впредь будут получать жесткий ответ со стороны России.

Фото: pixabay.com

Напомним, в начале недели Россия ввела персональные санкции в отношении 25 граждан США в качестве ответной меры на санкции Вашингтона. В данный перечень вошли члены Конгресса, высокопоставленные чиновники, представители делового и экспертного сообществ, а также деятели культуры.

В дипведомстве уточнили, что для лиц, попавших под эти санкции, вводится запрет на въезд в Россию на постоянной основе. Стоит отметить, что среди сенаторов и глав компаний в этом списке оказались и актеры Шон Пенн и Бен Стиллер.

Напомним, в начале августа США ввели визовые санкции против 893 официальных лиц России, в том числе членов Совета Федерации и российских военнослужащих.

Поименный список не приводится. Ограничительные меры ввели против лиц, активно участвующих в деятельности, которая угрожает «суверенитету, территориальной целостности или политической независимости Украины».

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Максим Кокунин