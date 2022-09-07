Глава Рыбно-Слободского района Татарстана ушел в отставку — он переходит в ОЭЗ «Алабуга»

Сегодня глава Рыбно-Слободского района Татарстана Ильдар Тазутдинов ушел в отставку по собственному желанию. Такое решение вызвано тем, что он переходит на работу в дирекцию ОЭЗ «Алабуга». Указом президента Татарстана Ильдар Тазутдинов награжден медалью «За доблестный труд».



Тазутдинов возглавлял Рыбно-Слободский район с 2018 года. До этого он был заместителем руководителя «Алабуги». Сейчас исполнение обязанностей руководителя районного Исполкома возложено на экс-гендиректора чистопольского ООО «Квест» Радика Ислямова.

В пресс-службе ОЭЗ «Алабуга» пока не раскрывают подробности назначения Тазутдинова.

Радик Ислямов (слева). Фото: chistopol.tatarstan.ru

Как отметил на заседании совета Рыбно-Слободского района руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров, Ислямов обладает большим опытом хозяйственной работы. Кроме того, он успешно работал депутатом Чистопольского городского совета трех созывов. 2 сентября этого года стало известно, что он досрочно сложил свои полномочия в горсовете.

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Артем Гафаров