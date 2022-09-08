На «Зеленодольском хлебокомбинате» сменился четвертый директор за два года

Фото: «Зеленодольский хлебокомбинат» (на снимке — Елена Мартынова)

Успехи не помешали сменить гендиректора

Как стало известно «Реальному времени», на «Зеленодольском хлебокомбинате» произошли кадровые перестановки. Вместо Елены Мартыновой новым генеральным директором предприятия стала директор «Зеленодольского хлебозавода №1» Татьяна Ипполитова. Также с должности ушел советник генерального директора Лев Ульянов.

Мартынова заступила на эту должность в марте 2022 года, ее лично представлял на совещании глава района Михаил Афанасьев. Как она пояснила «Реальному времени», решения о смене генерального директора и советника исходят от собственника хлебокомбината.

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Когда Мартынова заступала на должность, она заявляла о больших планах по расширению производства и географии поставок продукции комбината: планировалось вывести товары на рынки Чувашии и Марий Эл, а также наладить отношения с торговой сетью «Магнит».

За время своего нахождения на посту, рассказала она изданию, предприятию удалось вернуть ранее занятые конкурентами ниши в торговых сетях, увеличить продажи на 30%, а также оптимизировать логистику и поднять уровень сервиса до 97%. Кроме того, «Зеленодольский хлебокомбинат» запустил новинки премиум-хлебов, а также товары под собственной торговой маркой в сетевые магазины.

Предприятие работает на грани прибыльности

Стоит отметить, что с июля прошлого года Ипполитова стала уже четвертым генеральным директором «Зеленодольского хлебокомбината». С 2004 по 2021 год предприятие возглавляла Лариса Гордеева, а следующие за ней руководители держались на этом посту максимум по полгода.

Тем не менее частые смены руководителя не помешали хлебокомбинату ежегодно отчитываться о многомиллионной выручке. Так, в 2017 году она составляла почти 182 миллиона рублей, а к 2021 увеличилась до 291,7 миллиона. Чистая прибыль предприятия, однако, рекордными значениями не блистает. Предприятие работает практически в убыток: прибыль за 2021 год составила всего 54 тысячи рублей, это минимальное значение с 2017 года, не считая реального убытка в 513 тысяч в 2018 году.

Фото: Максим Платонов

Сложная ситуация наблюдается и на «Зеленодольском хлебозаводе №1», который возглавляет новый генеральный директор хлебокомбината Татьяна Ипполитова. Если по итогам 2017 года выручка завода составляла более 94 миллионов рублей, то в следующем году снизилась почти на миллион. Большой скачок вниз произошел в 2019-м, когда выручка предприятия упала до 57 миллионов, в 2020-м она сократилась еще в два раза — до 27 миллионов. По итогам 2021 года выручка составила 22 миллиона.

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Артем Гафаров