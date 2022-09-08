На «Зеленодольском хлебокомбинате» сменился четвертый директор за два года
Успехи не помешали сменить гендиректора
Как стало известно «Реальному времени», на «Зеленодольском хлебокомбинате» произошли кадровые перестановки. Вместо Елены Мартыновой новым генеральным директором предприятия стала директор «Зеленодольского хлебозавода №1» Татьяна Ипполитова. Также с должности ушел советник генерального директора Лев Ульянов.
Мартынова заступила на эту должность в марте 2022 года, ее лично представлял на совещании глава района Михаил Афанасьев. Как она пояснила «Реальному времени», решения о смене генерального директора и советника исходят от собственника хлебокомбината.
Когда Мартынова заступала на должность, она заявляла о больших планах по расширению производства и географии поставок продукции комбината: планировалось вывести товары на рынки Чувашии и Марий Эл, а также наладить отношения с торговой сетью «Магнит».
За время своего нахождения на посту, рассказала она изданию, предприятию удалось вернуть ранее занятые конкурентами ниши в торговых сетях, увеличить продажи на 30%, а также оптимизировать логистику и поднять уровень сервиса до 97%. Кроме того, «Зеленодольский хлебокомбинат» запустил новинки премиум-хлебов, а также товары под собственной торговой маркой в сетевые магазины.
Предприятие работает на грани прибыльности
Стоит отметить, что с июля прошлого года Ипполитова стала уже четвертым генеральным директором «Зеленодольского хлебокомбината». С 2004 по 2021 год предприятие возглавляла Лариса Гордеева, а следующие за ней руководители держались на этом посту максимум по полгода.
Тем не менее частые смены руководителя не помешали хлебокомбинату ежегодно отчитываться о многомиллионной выручке. Так, в 2017 году она составляла почти 182 миллиона рублей, а к 2021 увеличилась до 291,7 миллиона. Чистая прибыль предприятия, однако, рекордными значениями не блистает. Предприятие работает практически в убыток: прибыль за 2021 год составила всего 54 тысячи рублей, это минимальное значение с 2017 года, не считая реального убытка в 513 тысяч в 2018 году.
Сложная ситуация наблюдается и на «Зеленодольском хлебозаводе №1», который возглавляет новый генеральный директор хлебокомбината Татьяна Ипполитова. Если по итогам 2017 года выручка завода составляла более 94 миллионов рублей, то в следующем году снизилась почти на миллион. Большой скачок вниз произошел в 2019-м, когда выручка предприятия упала до 57 миллионов, в 2020-м она сократилась еще в два раза — до 27 миллионов. По итогам 2021 года выручка составила 22 миллиона.
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