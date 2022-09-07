Президент России сообщил о стабилизации валютного и финансового рынка страны

Фото: кадр трансляции

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии VII Восточного экономического форума, объявил о стабилизации валютного и финансового рынка страны. По его словам, инфляция снижается, а уровень безработицы находится на историческом минимуме.

— Оценки и прогнозы экономической динамики, в том числе со стороны предпринимателей, сейчас гораздо более оптимистичны, чем в начале весны, — уверяет глава государства.

Владимир Путин вновь заявил, что изолировать Россию невозможно, «достаточно посмотреть на карту».

кадр трансляции

Также на пленарной сессии VII Восточного экономического форума президент России заявил, что обсудит ограничение вывоза зерна с Украины с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Владимира Путина, все зерно, которое вывозится с Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз.



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Татьяна Демина