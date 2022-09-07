В Казани ремонтируют участок улицы Дорожной длиной 1,16 км

В поселке Нагорный Советского района Казани ремонтируют участок улицы Дорожной протяженностью 1,16 км, сообщает мэрия города.

На участке уже уложили дорожные и тротуарные бортовые камни, нижний слой основания из щебня на тротуарах. Кроме того, на дороге устроено выравнивающее асфальтобетонное покрытие площадью свыше 11 тысяч кв. м, а также перенесены пешеходный переход и светофор около дома №35.

Разработчиком проекта стал ООО «Волгапроектстрой», заказчиком — ГКУ «Главтатдортранс». Сам ремонт территории идет по программе «Восстановление изношенных слоев и ликвидация аварийной ямочности на объектах дорожно-уличной сети г. Казани Республики Татарстан в 2022 году».

Фото: realnoevremya.ru

В конце августа сообщалось, что Московском районе Казани завершился ремонт проезжей части на улице Восход. Общая протяженность отремонтированной дороги составила 2,4 километра.

Работы велись по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На проезжей части уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 площадью более 24 тысячи кв. м, отремонтированы тротуары, заменены дорожные и газонные бортовые камни, устроены остановки общественного транспорта, парковочные карманы, а также положен газон.

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Максим Кокунин