Между Казанью и Свияжском вновь запустят ретропоезд на паровозной тяге

В субботу, 10 сентября, между Казанью и Свияжском запустят ретропоезд на паровозной тяге. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Паровоз отправится из Казани в 10:55 и прибудет на станцию Свияжск в 12:05. От станции Свияжск до острова предусмотрен трансфер. В обратном направлении поезд отправится в 17:05 с прибытием на вокзал Казань-1 в 18:20.

Пассажиры смогут посетить кабину машиниста и посмотреть, как машину топят настоящим углем. Билеты можно приобрести в пригородных железнодорожных кассах на станциях Казань-1, Восстание, Юдино, Васильево, Зеленый Дол.

Первые туристы отправились в ретротур по маршруту Казань — станция Свияжск на поезде с паровозной тягой в июне. Путешествие началось с фотосессии на фоне старинного паровоза «Победа».



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Татьяна Леухина