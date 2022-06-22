Из Казани запустили ретротуры на поезде с паровозной тягой

В Татарстане первые туристы отправились в ретротур по маршруту Казань — станция Свияжск на поезде с паровозной тягой. Об этом сообщила пресс-служба пригородной пассажирской компании (ППК) «Содружество».

Путешествие началось с фотосессии на фоне старинного паровоза «Победа». Для туристов в пути предусмотрена развлекательная программа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

От станции Свияжск до одноименного острова предусмотрен трансфер на автобусах. На острове для туристов проведут экскурсию.

Паровоз совершит еще три рейса: 25, 29 июня и 2 июля, после этого отправится в Нижний Новгород, передает «Интерфакс».

О планах запустить в Татарстане ретротуры на поезде с паровозной тягой сообщали в конце апреля. Гендиректор АО «Содружество» Азат Ахметшин отмечал, что проект может стать постоянным.



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Татьяна Леухина