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Из Казани запустили ретротуры на поезде с паровозной тягой

23:32, 22.06.2022 3
Из Казани запустили ретротуры на поезде с паровозной тягой
Фото: pxhere.com

В Татарстане первые туристы отправились в ретротур по маршруту Казань — станция Свияжск на поезде с паровозной тягой. Об этом сообщила пресс-служба пригородной пассажирской компании (ППК) «Содружество».

Путешествие началось с фотосессии на фоне старинного паровоза «Победа». Для туристов в пути предусмотрена развлекательная программа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

От станции Свияжск до одноименного острова предусмотрен трансфер на автобусах. На острове для туристов проведут экскурсию.

Паровоз совершит еще три рейса: 25, 29 июня и 2 июля, после этого отправится в Нижний Новгород, передает «Интерфакс».

О планах запустить в Татарстане ретротуры на поезде с паровозной тягой сообщали в конце апреля. Гендиректор АО «Содружество» Азат Ахметшин отмечал, что проект может стать постоянным.

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Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07:26
    Наш ответ санкциям
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  • Анонимно 10:37
    паровоз то зачем?? кому он интересен?
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  • Анонимно 12:22
    Прикольно
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