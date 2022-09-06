Постпред России при ООН назвал несерьезным предложение МАГАТЭ о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Россия не считает серьезной инициативу о так называемой демилитаризации Запорожской АЭС (ЗАЭС). На станции нет российских тяжелых вооружений, российская сторона только обеспечивает безопасность объекта. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

— Если будет проведена демилитаризация этого (ЗАЭС, — прим. ред.), то украинская сторона немедленно займет (территорию, — прим. ред.). Мы защищаем, обеспечиваем безопасность станции, — приводит ТАСС его слова.

Фото: wikipedia.org

Сегодня МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Агентство заявило о необходимости немедленного создания вокруг станции «зоны безопасности». Также МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы на площадке и в ее окрестностях немедленно.



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Татьяна Леухина