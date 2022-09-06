В августе банки выдали россиянам кредитов на сумму 1,1 трлн рублей

В августе российские банки выдали физлицам кредитов на 1,1 трлн рублей. Об этом сообщили в аналитическом агентстве Frank RG.

Этот показатель с июля вырос на 28%, превысив результаты февраля 2022 года, когда было выдано кредитов на 1,09 трлн рублей. С марта по декабрь 2021 год выдачи розничных кредитов были рекордными и составляли 1,2—1,4 трлн рублей в месяц.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

539 млрд рублей пришлось на кредиты наличными, средний чек которых составил 249 000 рублей. Наибольшие темпы восстановления продемонстрировала ипотека (+34%), объемы выдачи которой составили 460,6 млрд рублей. Автокредитование увеличилось на 21% — до 69,9 млрд рублей.

Национальное бюро кредитных историй в конце августа сообщало, что по итогам января — июля 2022 года жители Татарстана оформили потребительские кредиты на общую сумму 42,7 миллиарда рублей.



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Татьяна Леухина