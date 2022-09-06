В Буинске выпал град — видео
В Буинске сегодня местами выпал град. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Буинского района.
Сегодня в Татарстане, в том числе и в Казани, местами прошел дождь. Осадки ожидаются и завтра, 7 сентября.
В Гидрометцентре Татарстана вчера предупредили, что температурный фон на этой неделе окажется на 6—7 градусов ниже нормы. Холодная погода установилась в республике из-за распространения обширной тропосферной ложбины с воздухом северных широт.
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