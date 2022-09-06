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Из Казани запустят авиарейсы в Белград, Тель-Авив и Тегеран

16:44, 06.09.2022
Из Казани запустят авиарейсы в Белград, Тель-Авив и Тегеран
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Из столицы Татарстана запустят авиарейсы в Белград, Тель-Авив и Тегеран. Об этом заявил генеральный директор международного аэропорта Казань им. Г. Тукая Сергей Романцов.

Полеты в Сербию будут выполняться дважды в неделю. Авиакомпания Red Wings прорабатывает запуск рейса из Казани в Тель-Авив, передает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

Рейсы в Белград будет выполнять Air Serbia. Самолеты будут вылетать ночью: борт из Казани отправится в 23.55 и прибудет в сербский аэропорт в 03.05 по местному времени. Время в пути составит чуть более четырех часов, сообщалось ранее.

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Татьяна Леухина
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