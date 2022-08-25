Из Казани открылись рейсы в Белград

Продажи на прямые рейсы в Белград из Казани открыла Национальная авиакомпания Сербии Air Serbia, сообщает портал TourDom.ru.



Программа стартует 19 сентября, рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.

Самолеты будут вылетать ночью: борт из Казани отправится в 23.55 и прибудет в сербский аэропорт в 03.05 по местному времени. Время в пути составит чуть более четырех часов.

Фото: realnoevremya.ru

Выполнение международных рейсов из Казани на осенне-зимний сезон с 30 октября до 30 марта 2023 года продлевает авиакомпания Red Wings. Число рейсов в Стамбул вырастет с двух до трех в неделю, их будут выполнять по средам, пятницам и воскресеньям. Количество рейсов в Анталью, напротив, сократится с двух до одного, они будут выполняться по субботам.

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Маргарита Головатенко