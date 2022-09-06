В Нижнекамске приостановили работу суши-бара после обнаружения в нем кишечной палочки

Фото: Максим Платонов (архив)

В Нижнекамске временно приостановили работу суши-бара «Рок-н-Роллы» по ул. Менделеева, 35а после проверки заведения из-за обращения местного жителя о пищевом отравлении. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Татарстану выявили в заведении ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований, в том числе и бактерии кишечных палочек, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе расследования санитарных врачей выявлено: не соблюдается поточность технологических процессов, недостаточное количество моечного оборудования, разделочный инвентарь не промаркирован; не соблюдаются условия хранения пищевой продукции; не организован производственный контроль, основанный на принципах ХАССП. В образцах отобранных проб готовой продукции (роллы, суши), а также смывах с технологического инвентаря обнаружены БГКП (бактерии группы кишечных палочек).

На предпринимателя составлены протоколы о временном закрытии, документы направили в Нижнекамский суд, который, в свою очередь, приостановил деятельность заведения на 45 суток.

Фото: Максим Платонов

Напомним, в конце августа следственные органы СКР по Татарстану организовали доследственную проверку информации СМИ о заболевании гепатитом 8-летнего мальчика из поселка Васильево Зеленодольского района после посещения кафе. По словам матери ребенка, врачи обнаружили при обследовании ребенка сразу несколько заболеваний: COVID-19, кишечную инфекцию и гепатит А. Последний передается только через грязные руки на кухне, вследствие чего она обвинила в распространении инфекции кафе.

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Максим Кокунин