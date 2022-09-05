У жительницы Казани арестовали автомобиль из-за долгов — супругу пришлось возвращаться пешком

В Казани у женщины арестовали автомобиль Infiniti из-за долга в 180 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану.



Судебные приставы изъяли автомобиль в ходе рейдового мероприятия «Дорожный пристав». За рулем автомобиля находился мужчина, но владелицей авто была его супруга. Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста и поместил ее на специализированную стоянку.

Если долг не оплатят в течении 10 дней с момента наложения ареста, автомобиль отправят на торги. Денежные средства, вырученные от реализации пойдут в счет погашения долга, а оставшуюся сумму вернут гражданке.

В августе житель Казани выплатил банку 655 тысяч рублей, взятые в качестве потребительского кредита, после того как судебные приставы арестовали его автомобиль Mercedes-Benz. Казанец не выполнял условия договора, заключенного с банком, поэтому было возбуждено исполнительное производство.

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Маргарита Головатенко