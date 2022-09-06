АКРА присвоило «Лизинг-Трейд» кредитный рейтинг BB+, прогноз «позитивный»
В августе 2022 Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило ООО «Лизинг-Трейд» кредитный рейтинг BB+(RU), изменив прогноз на «позитивный».
Изменение прогноза по кредитному рейтингу компании на «Позитивный» отражает мнение АКРА о возможном повышении рейтинга благодаря дальнейшему улучшению качества лизингового портфеля в отсутствие ухудшения остальных факторов оценки.
АКРА отмечает дальнейшее улучшение диверсификации портфеля по контрагентам: доля крупнейшей группы клиентов составляет 2,5%, а на десять наиболее крупных приходится 17,5% лизингового портфеля.
АКРА отмечает снижение доли выплачиваемых дивидендов и ожидает, что в будущем это позитивно отразится на генерации капитала.
АКРА повышает оценку диверсификации структуры фондирования компании. «Лизинг-Трейд» сохраняет баланс источников фондирования, увеличив на балансе долю облигационных заимствований, и не наращивает объемы кредитов, приходящихся на крупнейшие в кредитном портфеле банки.
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