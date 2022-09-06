Товарооборот между Татарстаном и Камчатским краем составил более 200 млн рублей

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов на полях Восточного экономического форума встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. В ходе встречи выяснилось, что, по последним данным, товарооборот между регионами составил чуть более 200 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

— Несмотря на, казалось бы, большие расстояния между нашими регионами у нас есть хорошие возможности не только для туризма, но и для экономического сотрудничества. Хороший пример — строительство возле международного аэропорта «Казань» гостиничного комплекса, инвестором которого выступил камчатский предприниматель, — сказал Минниханов.

По его словам, у предприятий обоих регионов есть большой интерес к наращиванию сотрудничества. Татарстан поставляет на Камчатку запчасти для КАМАЗов, грузовые автомобили, автобусы, а также шины. В обратном направлении в республику ввозится рыба и переработанные рыбные продукты.

— Готовы увеличивать поставки грузовых автомобилей КАМАЗ и запчастей к ним, развивать взаимодействие в области судостроения, в том числе по двигателям, работающим на СПГ, осуществлять сотрудничество по реализации энергетических, строительных и инфраструктурных проектов, — отметил президент.

В рамках встречи было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно техническом и культурном сотрудничестве.

Фото: пресс-служба президента РТ

Также сегодня Рустам Минниханов встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым на стенде республики в рамках Восточного экономического форума. В ходе встречи регионы подписали план мероприятий по реализации соглашения до 2025 года.

Кроме того, президент встретился с главой Хакасии — председателем правительства республики Валентином Коноваловым. С ним также состоялось подписание соглашения между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.



Утром глава республики встретился с вице-президентом по линейно-логистическому дивизиону FESCO Германом Масловым. В завершение встречи было подписано соглашение о намерениях между правительством Татарстана и ПАО «Транспортная группа FESCO».



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Максим Кокунин