На монтаж системы противопожарной безопасности в казанской школе потратят 5 миллионов рублей

В казанской гимназии №125 монтируют систему противопожарной безопасности за 5 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Целью работ является обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности, защиты людей и имущества от криминальных угроз, профилактики, выявления и предотвращения случаев хищений. Исполнителю предстоит выполнить монтажные работы систем оповещения и управления эвакуацией, охранной и тревожной сигнализации и автоматической пожарной сигнализации.

Фото: realnoevremya.ru

Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 30 дней после заключения контракта. Гарантийный срок на ремонт должен составлять не менее 12 месяцев после подписания акта выполненных работ.

В Татарстане образовательные учреждения начали проверять на соответствие требованиям пожарной безопасности. В ходе профилактических визитов инспекторы Федерального пожарного надзора МЧС России проверяют состояние и исправность огнетушителей, работоспособность систем противопожарной защиты.



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Елизавета Пуншева