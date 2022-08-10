В Татарстане школы начали проверять на соответствие требованиям пожарной безопасности — видео
В Татарстане образовательные учреждения начали проверять на соответствие требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В ходе профилактических визитов инспекторы Федерального пожарного надзора МЧС России проверяют состояние и исправность огнетушителей, работоспособность систем противопожарной защиты. Особое внимание уделяется эвакуационным путям и выходам.
Также проверяется состояние технических помещений — подвалов, чердаков, электрощитовых, вентиляционных камер, пищеблоков.
Сегодня в Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Оно будет действовать до 20 августа.
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