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В Татарстане школы начали проверять на соответствие требованиям пожарной безопасности — видео

23:31, 10.08.2022
В Татарстане школы начали проверять на соответствие требованиям пожарной безопасности — видео
Фото: mchs.tatarstan.ru

В Татарстане образовательные учреждения начали проверять на соответствие требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В ходе профилактических визитов инспекторы Федерального пожарного надзора МЧС России проверяют состояние и исправность огнетушителей, работоспособность систем противопожарной защиты. Особое внимание уделяется эвакуационным путям и выходам.

Также проверяется состояние технических помещений — подвалов, чердаков, электрощитовых, вентиляционных камер, пищеблоков.

Сегодня в Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Оно будет действовать до 20 августа.

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Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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