На полях Татарстана завершается уборка зерновых

В Татарстане завершают уборку зерновых — на сегодня убрано 88% площадей, сообщил на совещании в Доме правительства республики президент РТ Рустам Минниханов.



Средняя урожайность в республике составила 37 ц/га. На этой неделе уборку завершили Атнинский и Нурлатский районы Татарстана. Многие районы также близки к завершению уборочной.

Продолжается сев озимых — засеяно 50% от запланированных площадей.

27 августа сообщалось, что аграрии Татарстана собрали 3,8 млн тонн зерновых, а также обмолотили 968 тысяч гектаров, что составляет 68% от общей площади посевов.



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Маргарита Головатенко