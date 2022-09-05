«Мосты Татарстана» построят мост на М-7 рядом с Набережными Челнами за 2,6 млрд

Казанское ООО «Мосты Республики Татарстан» получило подряд «Волго-Вятскуправтодора» на строительство нового моста с транспортной развязкой в пригороде Набережных Челнов за 2,6 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

Подрядчику необходимо построить в составе трассы М-7 «Волга» трехпролетный мост длиной 106,5 метра через реку Шильнебашку и транспортную развязку с путепроводом. Также ему предстоит провести переустройство инженерных сетей, в том числе газопровода высокого давления. Работы планируется завершить до 2025 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце августа сообщалось, что в Татарстане на мосту через Свиягу смонтировали стальные элементы усиления весом в 74 тонны. Речь идет о сооружении 1996 года постройки, расположенном на 757-м км трассы М-7.

При реконструкции моста протяженностью 389 погонных метров строители заменили ригель на четвертой опоре, десять подферменников и опорных частей. Усиливаются пролетные строения металлоконструкциями общим весом 87 тонн.

После завершения этих работ специалисты покрасят мост, заменят деформационные швы на береговых опорах и две лестницы. Отремонтируют и мостовое полотно — устроят гидроизоляцию и нанесут двухслойное покрытие из асфальтобетона. Кроме того, планируется заменить опоры освещения, а также установить светодиодные светильники и отремонтировать знаки судоходной сигнализации.

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Максим Кокунин