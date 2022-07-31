Президент России утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ

Президент России Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота. Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля.

Вместе с этим Морская доктрина, утвержденная 17 июня 2015 года, признается утратившей силу. Указ о Корабельном уставе вносит изменения в уставы внутренней службы и гарнизонной и караульной служб российских вооруженных сил. Оба документа вступают в силу с момента подписания. По словам президента, Россия в Морской доктрине обозначила, что будет обеспечивать задачи безопасности.

— Утверждена также и новая Морская доктрина России. Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России, — приводит его слова «РИА Новости».

Путин отметил, что прежде всего это Арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, Балтийский и Курильские проливы.

— Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанными с Мировым океаном, являются: стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанные с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана, — говорится в тексте документа.

Кроме того, в документе перечисляются ключевые риски для морской деятельности:

существенная зависимость России от морских перевозок и функционирования морских трубопроводных систем,

несоответствие состояния и состава научного-исследовательского флота современным требованиям и масштабам задач,

международные санкции против судостроительных предприятий промышленного комплекса и нефтегазовых компаний,

отсутствие достаточного количества пунктов базирования для кораблей и судов ВМФ за пределами России.

внезапно возникающие и труднопрогнозируемые пандемии опасных заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org

Сегодня утром штаб Черноморского флота России был атакован украинским беспилотником. Все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в городе отменены из соображений безопасности. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число раненых при атаке беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе выросло до шести.

— Двое пострадавших — в состоянии средней тяжести, остальные — легкие. Им оказывается необходимая помощь. Всего ранено шесть человек, — сказал он.

По его словам, взрывное устройство было маломощным, а БПЛА на который оно было установлено — самодельный.



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Максим Кокунин