Банк России повысил курс доллара на 6 сентября до 60,9 рубля
Банк России установил на 6 сентября официальный курс доллара на уровне 60,9033 рубля, что на 53,2 копейки выше предыдущего показателя, сообщается на сайте регулятора.
Вместе с этим Центробанк понизил официальный курс евро на 7,79 копейки, до 60,1408 рубля.
Напомним, в конце августа курс евро обновил двадцатилетний минимум и опустился ниже уровня 0,9952 доллара.
Также в конце месяца Банк России разрешил кредитным организациям продавать населению наличные доллары и евро, поступившие после 9 апреля не только от физических лиц, но и из других источников, например от сделок с банками-нерезидентами.
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