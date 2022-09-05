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Банк России повысил курс доллара на 6 сентября до 60,9 рубля

17:33, 05.09.2022
Банк России повысил курс доллара на 6 сентября до 60,9 рубля
Фото: pixabay.com

Банк России установил на 6 сентября официальный курс доллара на уровне 60,9033 рубля, что на 53,2 копейки выше предыдущего показателя, сообщается на сайте регулятора.

Вместе с этим Центробанк понизил официальный курс евро на 7,79 копейки, до 60,1408 рубля.

Фото: Анна Сейтумерова

Напомним, в конце августа курс евро обновил двадцатилетний минимум и опустился ниже уровня 0,9952 доллара.

Также в конце месяца Банк России разрешил кредитным организациям продавать населению наличные доллары и евро, поступившие после 9 апреля не только от физических лиц, но и из других источников, например от сделок с банками-нерезидентами.

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Максим Кокунин
ЭкономикаБанкиОбщество

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