Банк России расширил возможности продажи наличной валюты населению

Банк России разрешил кредитным организациям продавать населению наличные доллары и евро, поступившие после 9 апреля не только от физических лиц, но и из других источников, например, от сделок с банками-нерезидентами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что данное решение также распространяется на поступающую в кассы банков валюту для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством.

Напомним, Центробанк на ближайшие полгода, с 9 марта по 9 сентября, установил новый порядок операций с наличной валютой. Так, банки временно перестанут продавать наличную валюту гражданам. Однако если она есть на руках, то поменять ее на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. Подробности — в материале «Реального времени».

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Также ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой для бизнеса, который будет действовать до 10 сентября 2022 года.

— Юридические лица — резиденты и индивидуальные предприниматели — резиденты могут получить наличными доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах 5 тысяч долларов США, и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. В особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена, — объяснили в регуляторе.

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Максим Кокунин