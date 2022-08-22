Евро обновил минимум с 2022 года и опустился ниже уровня доллара

Фото: Анна Сейтумерова

Курс евро обновил двадцатилетний минимум и опустился ниже уровня 0,9952 доллара, согласно данным торгов.



Европейская валюта дешевела по состоянию на 18:52 до 0,9932 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0034 доллара. В ходе торгов он опускался до 0,9928 доллара.

Фото: pixabay.com

Государственный долг США превысил $30 триллионов. Это произошло из-за неконтролируемого роста заимствований, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время встречи с высокими представителями стран АСЕАН, курирующими вопросы безопасности. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».

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Маргарита Головатенко