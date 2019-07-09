Арбитраж признал банкротом строивший стадионы в Самаре и Саранске «Татдорстрой»

Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру конкурсного производства в ООО «СК «Татдорстрой». Строившая стадионы в Самаре и Саранске компания признана банкротом 3 июля.

Она продлится до 26 декабря 2019 года, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротствах. Конкурсным управляющим утвержден Михаил Павлов.

Напомним, что процедура наблюдения была введена в компании еще в октябре 2018 года. «Татдорстрой» является еще одной компанией Равиля Зиганшина.

ПСО «Казань» выступало подрядчиком строительства стадионов в Самаре и Саранске к ЧМ-2018. Однако работы по субподряду выполнялись именно «Татдорстроем». В итоге первая компания потребовала от второй 8,5 млрд рублей за недовыполненные работы.