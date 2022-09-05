В Казани на крыше многоэтажки заметили подростков — прокуратура начала проверку

На крыше казанской многоэтажки на улице Дубравной, 29 накануне заметили подростков, об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По сообщению очевидцев, одна девушка сидела на краю крыши, свесив ноги вниз.

Прокуратура начала проверку информации на предмет надлежащего содержания жилого дома, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В ведомстве пояснили, что двери на кровлю многоквартирного дома, чердак и подвальные помещения должны быть заперты. Если в эти места могут зайти посторонние, нарушаются требования по технической укрепленности в целях недопущения противоправных действий в доме. За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность.

Фото: соцсети

В августе прокуратура объявляла о проведении проверки после того, как в Челнах годовалая девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже дома, расположенного в поселке ГЭС. В момент случившегося в квартире находились родители и их сын 2011 года рождения.



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Маргарита Головатенко