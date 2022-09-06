Сегодня в Татарстане похолодает до +15 градусов

Во вторник, 6 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями и умеренный северо-западный ветер. Местами возможен дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

Днем ожидается холодная погода — от +10 до +15 градусов. В Казани и Набережных Челнах прогнозируется от +10 до +14°С.

Как рассказали в Гидрометцентре Татарстана, на этой неделе в республике сохранится очень холодная погода с дождями. Температурный фон окажется на 6—7 градусов ниже нормы.

Фото: Максим Платонов (архив)

Синоптики объяснили, что холодная погода с температурами на 3—4 градуса ниже нормы установилась в Татарстане из-за распространения обширной тропосферной ложбины с воздухом северных широт. Ночные температуры опускаются до 0°С. В ночь с субботы на воскресенье на востоке республики местами наблюдались слабые заморозки.

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Татьяна Демина