Правительство России утвердило список соцсетей, где должны вестись официальные аккаунты ведомств

Правительство России утвердило список социальных сетей, в которых должны вестись официальные аккаунты государственных органов и органов местного самоуправления. В список вошли всего два ресурса — «ВКонтакте» и «Одноклассники». Соответствующее постановление сегодня подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Соответствующее распоряжение вступает в силу с 1 декабря этого года. Дополнительно указывается, что государственные ведомства, органы местного самоуправления и суды имеют право создать официальный аккаунт в любой сети из представленного списка. На страницах должна размещаться официальная информация об их работе.

Фото: government.ru

— Речь, в частности, идет о публикации отчетов о проводимых мероприятиях, комментариев по актуальным вопросам, актуальных контактных данных, включая адрес электронной почты и номера телефонов, — сообщается на сайте правительства России.

Напомним, в конце июня этого года Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который обязывает государственные ведомства вести аккаунты в социальных сетах, а уже в конце августа Минцифры России подготовило проект постановления, который предусматривает создание и ведение страниц во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

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Артем Гафаров