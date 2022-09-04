Средняя цена «квадрата» жилья на первичном рынке в Татарстане составила 121 тысячу рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане во втором квартале 2022 года средняя стоимость реализованного жилья на первичном рынке составила 121 054 рубля за один квадратный метр. Это самый большой показатель среди регионов Приволжского федерального округа.

Стоимость «квадрата» элитного жилья в новостройке в Татарстане в апреле — июне достигла 194 103 рублей. В категории квартир улучшенной планировки ценник составил 129 049 рублей, а для жилья среднего качества — 108 546 рублей.

Средняя стоимость реализованного жилья на первичном рынке во втором квартале 2022 года превысила отметку в 100 тысяч рублей лишь в трех регионах ПФО, включая Татарстан. Так, в Нижегородской области ценник за «квадрат» в новостройке составил 117 040 рублей, а в Башкирии — 103 291 рубль.

Фото: Максим Платонов (архив)

Наименьшая средняя стоимость реализованного жилья на первичном рынке по итогам апреля — июня среди регионов ПФО зарегистрирована в Марий Эл. Она составила 56 886 рублей за квадратный метр, следует из данных Татарстанстата.

Согласно одному из последних исследований, в августе в Казани квадратный метр жилья в новостройках стоил в среднем 179 тысяч рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».



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Татьяна Демина