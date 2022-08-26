Стоимость «квадрата» жилья в новостройках Казани выросла до 179 тысяч рублей — это много или мало?

На данный момент квадратный метр жилья в новостройках Казани стоит 179 тысяч рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование «Циан».

Столица Татарстана заняла первое место в рейтинге городов-миллионников по темпам роста средней цены за квадрат — с января он подорожал на 27%.

По данным экспертов, лидерство Казани обусловлено относительно низким уровнем цен на новостройки в начале года.

179 тысяч рублей за «квадрат» жилья в новостройках Казани — это:

$2,9 тысячи, или €3 тысячи, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. На 38,6 тысячи рублей больше по сравнению с январем 2022-го — в начале года «квадрат» в казанской новостройке стоил 140,4 тысячи рублей.

по сравнению с январем 2022-го — в начале года «квадрат» в казанской новостройке стоил 140,4 тысячи рублей. На 58,5 тысячи больше по сравнению с июлем 2021-го — 120,5 тысячи рублей.



по сравнению с июлем 2021-го — 120,5 тысячи рублей. Почти в 1,8 раза меньше , чем стоимость квадратного метра в Москве — 321,2 тысячи рублей.

, чем стоимость квадратного метра в Москве — 321,2 тысячи рублей. На 61,1 тысячи рублей меньше , чем в Санкт-Петербурге — 240,1 тысячи рублей. Среди городов-миллионников только в Москве и Питере «квадрат» жилья в новостройке стоит дороже, чем в Казани.

, чем в Санкт-Петербурге — 240,1 тысячи рублей. Среди городов-миллионников только в Москве и Питере «квадрат» жилья в новостройке стоит дороже, чем в Казани. Два квадратных метра в Челябинска — 83,3 тысячи рублей за каждый. На данный момент в этом городе квадратный метр стоит дешевле, чем во всех остальных миллионниках.

квадратных метра в Челябинска — 83,3 тысячи рублей за каждый. На данный момент в этом городе квадратный метр стоит дешевле, чем во всех остальных миллионниках. На 44,2 тысячи больше средней цены «квадрата» жилья в городах-миллионниках прямо сейчас — 134,8 тысячи рублей.

средней цены «квадрата» жилья в городах-миллионниках прямо сейчас — 134,8 тысячи рублей. Больше трех средних зарплат по Татарстану в мае 2022 года — она, по последним данным Росстата, составляет 52 789 рублей.

средних зарплат по Татарстану в мае 2022 года — она, по последним данным Росстата, составляет 52 789 рублей. На 63,2 тысячи больше средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Татарстане, которую установил Минстрой России в Татарстане на III квартал 2022 года — 115,8 тысячи рублей.

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Татарстане, которую установил Минстрой России в Татарстане на III квартал 2022 года — 115,8 тысячи рублей. 8,9 миллиона рублей , если покупать стандартную «однушку» в новостройке — ее площадь сейчас составляет примерно 50 квадратных метров.

Дарья Пинегина