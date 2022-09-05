Аналитик оценил, на сколько лет хватит нефти в России

Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов рассказал в беседе с «РИА Новости», на сколько лет России хватит нефти:



— Можно твердо полагать, что нефти в России хватит на столько лет, насколько будет сохраняться спрос на нее.

По его словам, также могут использоваться технологии получения синтетического жидкого топлива из других ресурсов, например из газа и угля. Однако он отметил, что в нынешних экономических условиях такие технологии неконкурентоспособны.

Сейчас главный потребитель нефтепродуктов — автомобили с двигателями внутреннего сгорания. В мире наблюдается тренд на их замену электрокарами.

Фото: pxhere.com

В начале сентября научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что российский бюджет в случае принятия инициативы Запада о лимите цен на нефть РФ ощутит лишь недолгие и незначительные сложности.



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Маргарита Головатенко