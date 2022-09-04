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МЧС зафиксировало рекордное число туристов в летних походах

12:24, 04.09.2022
МЧС зафиксировало рекордное число туристов в летних походах
Фото: pxhere.com

В МЧС России с начала пандемии фиксируют рекордное количество туристов, зарегистрированных в походах этим летом, — количество увеличилось втрое с 2020 года, сообщает РБК.

Интерес вырос после начала пандемии. Летом 2020 года на туристических маршрутах зарегистрировали более 6 тыс. групп туристов численностью больше 54,5 тыс. человек. Летом 2021-го регистрировали более 11 тыс. туристических групп численностью 123,5 тыс. человек — то есть количество туристов увеличилось в 2,2 раза.

Уже этим летом на маршруты вышли 12 тыс. групп общей численностью почти 152 тыс. человек — то есть на 23% больше, чем летом прошлого года.

Фото: publicdomainpictures.net

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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