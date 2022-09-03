Главный тренер «Ак Барса» о сегодняшнем матче: «Где-то не справились с нервами, где-то не повезло»

Фото: пресс-служба «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал сегодняшнее поражение казанцев от московского «Динамо» в стартовом матче нового сезона КХЛ.

— Обидно, что проиграли первый матч. Где-то не справились с нервами, где-то не повезло. Моменты мы создавали, но нужно было забивать, а мы хотели красиво в пустые ворота завезти, — цитирует его слова пресс-служба хоккейного клуба.

Он отметил, что игроки Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов создали несколько хороших моментов, в том числе и выходы 2 в 1, но этого было недостаточно. По его словам, в последних предсезонных матчах команда показывала себя неплохо, но «пока вот так, еще не вкатились».

— Мы неправильно играли, не получилось подержать шайбу, моменты были, но единичные. Может, силенок уже не хватало в концовке, — заключил тренер.

Фото: пресс-служба «Ак Барса»

Напомним, сегодня казанский «Ак Барс» проиграл московскому «Динамо» (0:2) в стартовом матче нового сезона. Игра прошла в Москве.

В первом периоде ни одна из команд не смогла забить, а за две секунды до конца второго «Динамо» открыл счет в матче, когда Иван Игумнов забросил шайбу Тимуру Билялову. Во втором и третьем периодах казанцы играли в большинстве, но не смогли реализовать численное преимущество. В концовке игры динамовец Иван Муранов забил в пустые ворота, когда казанцы меняли вратаря.



Стоит отметить, что «Ак Барс» выступал не только под руководством нового тренера Олега Знарка, но и в новой форме, пошитой сетью Indever. В следующем матче (5 сентября) в Москве казанцы сыграют с ЦСКА.

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Максим Кокунин