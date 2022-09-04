В Татарстане выросло производство молока

Фото: Роман Хасаев

В Татарстане за январь — июль 2022 года произвели 761,7 тыс. тонн молока. Это на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По производству молока Татарстан удерживает лидерство в Приволжском федеральном округе. От Удмуртии, которая занимает вторую строчку по этому показателю, республика в отрыве на 270,4 тыс. тонн.

На третьем месте по производству молока в ПФО по итогам первых семи месяцев 2022 года находится Кировская область — 437,7 тыс. тонн. В топ-5 также входят Башкирия (335,8 тыс. тонн) и Нижегородская область (316,7 тыс. тонн).

Увеличение производства молока зарегистрировано в девяти из 14 регионов ПФО. Исключение — Башкирия, Оренбургская, Пензенская, Самарская и Ульяновская области. В Саратовской области производство молока осталось на уровне января — июля 2021-го.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самый большой прирост по производству молока по отношению к январю — июлю 2021 года зарегистрирован в Марий Эл — на 9,4%. За семь месяцев этого года там надоили 81,3 тыс. тонн, следует из данных Росстата.

Напомним, за первые шесть месяцев этого года в сельскохозяйственных организациях республики на одну корову надоено в среднем 3 544 кг молока. Это на 5,8% больше показателя января — июня 2021-го.



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Татьяна Демина